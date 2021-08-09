بلدية عجمان وهيئة النقل تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

المصدر: عجمان - البيان

بحثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة النقل، سبل توثيق التعاون المشترك في كافة المجالات الحيوية، والتي تلقي بظلالها الإيجابية على شتى قطاعات وميادين الحياة، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للهيئة لمقر الدائرة.

واستقبل عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية في مكتبه، عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، مؤكداً أن الدائرة تحرص على فتح آفاق التعاون المشترك مع كافة الدوائر والمؤسسات، حيث تتكامل الجهود وتتكاثف لخدمة رؤية القيادة الحكيمة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وثمّن الدور الهام الذي تقدمه الهيئة، حيث نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات، واضعةً بصمةً مميزة في سجل النجاح، كما عملت جاهدة على مدار أعوام متواصلة، لتقديم خدمات متميزة ومثالية للجمهور، واستطاعت إطلاق خدمات رائدة في مجال النقل.

ومن جانبه، أشاد عمر لوتاه بجهود الدائرة، وحرصها على تقديم الخدمات المثالية للسكان والزوار والسياح، واهتمامها بتطوير البنية التحتية، والحفاظ على الصحة والسلامة في المقام الأول، مثمناً دورها في تدشين المشاريع الرائدة، والتي جعلت عجمان وجهة مثالية للسكن والاستثمار.

وأكد أهمية الدور الكبير لدائرة البلدية، في وضع المخطط الحضري الاستراتيجي لإمارة عجمان، والخطة الشاملة للنقل والمواصلات، والتي استلمتها دائرة النقل، وعينت استشارياً لوضع المخطط التشغيلي، كما أشاد بجهود العاملين على إنجاح هذا المخطط، ومتابعتهم الدؤوبة لإنجاحه، متابعاً أن الدائرة لا تدخر جهداً لدعم مشاريع الهيئة، وتحرص على نجاح المشاريع المشتركة، والتي تعود بالمصلحة والنفع على الجميع، كما تسعى لتحسين حياة المجتمع، وتوفير الخدمات المثالية للمواطن والمقيم.

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