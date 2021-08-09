اتفاقية لرسم الخرائط المتنقلة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وقّعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اتفاقية تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة لإجراء مسوحات ميدانية لرسم الخرائط المتنقلة في إمارة عجمان، على الطرق الرئيسة والجانبية.

ووقّع الاتفاقية ممثلاً عن الدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، فيما وقّع ممثلاً عن الشركة، سليم بيضون مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية.

وأكد الدكتور محمد بن عمير، أن الدائرة تسعى بشكل دائم، وبتوجيه مباشر من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبمتابعة مباشرة من عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، لتعزيز التنسيق البناء مع كافة الجهات والشركات والمؤسسات، تعزيزاً لسياسات الجودة ونظم التميز، التي تبنتها وتنتهجها حكومة عجمان.

مبيناً أن الاتفاقية ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كل من الطرفين، والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية التراكمية لدى كل منهما، بما لذلك من انعكاس إيجابي على المخرج النهائي لمستوى الخدمة المقدمة من الطرفين.

ومن جانبه، أوضح سليم بيضون مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية، أن الشركة تفخر بتعزيز علاقاتها مع دائرة البلدية، وتسعى لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة، من خلال وضع أطر العمل الرئيس المشترك، لإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة، وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي، لبناء علاقة شراكة بين الطرفين، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتطوير خدمات المتعاملين.

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