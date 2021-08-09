الشيخة فاطمة تهنئ قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة

المصدر: وام

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، دولة الإمارات قيادة وشعبا والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقالت سموها: " يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري 1443، داعية العلي القدير أن يعيدها على وطننا الغالي بالخير والمجد والعزة والرفعة،

وعلى سائر بلاد المسلمين بالسعادة واليمن والبركات، وعلى شعوب العالم بالأمن والأمان والازدهار .. كل عام وأنتم بخير".

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