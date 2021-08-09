4.36 مليارات الأرباح النصفية لـ(العالمية القابضة)

واصلت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تسجيل نسبة نمو قوية مكونة من ثلاثة أرقام خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وفقًا للنتائج المالية للشركة في النصف الأول 2021، وذلك خلافًا لاتجاهات السوق العالمية.

وسجلت الشركة متعددة القطاعات نموًا في الإيرادات بنسبة 304٪ لتصل إلى 9.93 مليارات درهم في الأشهر الستة الأولى 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين نما صافي الربح بنسبة 436٪ إلى 4.36 مليارات، مدفوعًا بشكل أساسي بالاستحواذ الاستراتيجي على شركة الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة من خلال مجموعات الأعمال.

وأدت عمليات الاستحواذ التكتيكية التي قامت بها الشركة العالمية القابضة إلى تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير حيث ارتفع إجمالي الأصول من 14.01 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2020 إلى 58.32 ملياراً في نهاية 30 يونيو 2021، بنمو كبير بلغ 316.3٪.

نمو استثنائي

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: حققت الشركة العالمية القابضة نمواً استثنائياً خلال العام الماضي رغم البيئة الاقتصادية الصعبة للعديد من قطاعات الاقتصاد العالمي. نحن نتبع استراتيجية تجمع بين عمليات الاستحواذ التحويلية والنمو الطبيعي الإضافي من قبل قطاعاتنا الرئيسية، وقد قمنا بالفعل ببناء تكتل يضم أنشطة تجارية متنوعة ومتكاملة تمتد عبر المنطقة. و تطمح الشركة حالياً لمزيد من التوسع وستتطلع إلى تسخير الإيرادات المتزايدة والتآزر التشغيلي عبر المجموعة «.

وحققت الشركة العالمية القابضة إنجازًا بارزًا آخر في الربع الثاني 2021 عندما أصبحت الشركة العالمية القابضة الشركة المدرجة الأكثر قيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تم ادرجها أيضًا في قائمة فوربس 2020 لـ»أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط).

أهم المعاملات

ومن أهم معاملات الشركة خلال النصف الأول 2021 استحواذ المجموعة في 1 أبريل، من خلال رأس المال الرأسي، على حصة مسيطرة بنسبة 45 % في شركة ألفا أبوظبي القابضة (التي كانت تُعرف سابقًا باسم شركة تروجان القابضة)، وهي واحدة من أسرع مجموعات شركات الإنشاءات نموًا في الشرق الأوسط. في الآونة الأخيرة، كما شرعت في بناء محفظة متنوعة تدير وتنشر وتنظم مجموعة متنوعة من الكيانات ضمن قطاعاتها الرئيسية الخمسة وهي الصناعة والرعاية الصحية ورأس المال والبناء والضيافة.

ومن أهم المعاملات كذلك ملكية 100 % في شركة مربان، وهي شركة استثمارية متنوعة مقرها في أبو ظبي ولديها أصول كبيرة تحت الإدارة في قطاع الضيافة. وتمتد أنشطتها الرئيسية أيضًا إلى خدمات إدارة المرافق وقطاعات خدمات النفط والغاز. هناك أيضا65.1 % من حقوق الملكية في شركة الجرافات البحرية الوطنية. ووصل إجمالي حصة المجموعة إلى 65.7%. وتقدم الشركة خدمات التجريف والاستصلاح والبناء البحري للعملاء في قطاعات الطاقة والبيئة والبحار والسياحة والتنمية الحضرية. وهناك 70 % من الأسهم في شركة موارد القابضة للاستثمار.

الربع الثاني

بلغ صافي أرباح الشركة العالمية القابضة 2.87 مليار درهم في الربع الثاني 2021، بزيادة قدرها 309٪ على أساس سنوي، نتيجة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في قطاعاتها الرئيسية، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 339٪ لتصل إلى 7.65 مليارات درهم في فترة الثلاثة أشهر.

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