المحكمة العمالية في دبي تستعرض مؤشرات الأداء للنصف الأول لعام 2021

المصدر: دبي-البيان

عقد القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، اجتماعاً مع قضاة المحكمة، لعرض نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمحكمة العمالية للنصف الأول من العام الجاري.

ولمناقشة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة باختلاف أنواعها واختصاصاتها القيمية والنوعية، وذلك لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، للوصول إلى رؤية محاكم دبي«محاكم رائدة متميزة عالمياً».

حيث ناقش رئيس المحكمة العمالية خلال الاجتماع نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمحكمة العمالية، حيث بلغ مؤشر معدل مدة الحكم، خلال الربع الثاني من عام 2021 معدل مدة حكم من أول جلسة وصل إلى82 يوماً، وبلغ معدل مدة الحكم في النصف الأول97.8 يوماً، وحققت المحكمة العمالية معدل مدة حكم من تاريخ التسجيل خلال الربع الثاني101 يوم.

كما تم مناقشة القضايا المسجلة والمحكومة ونسب معدل الفصل خلال العام الجاري، وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية خلال الربع الثاني من عام 2021 (3290) قضية، وعدد القضايا المحكومة (3320) حكماً.

وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية خلال النصف الأول من عام 2021 (6407) قضايا، وعدد القضايا المحكومة (7155) حكماً، كما حققت المحكمة العمالية معدل فصل يصل إلى (101%) خلال الربع ثاني ومعدل فصل يصل إلى (112%) خلال النصف الأول من مستهدف (100%).

كما بلغ عدد قضايا الصلح في المحكمة العمالية خلال الربع الثاني 247 قضية وإجمالي القضايا 3335 قضية ومعدل الصلح 7 %، وخلال النصف الأول حققت المحكمة العمالية 631 قضية واجمالي قضايا الصلح 7170 ومعدل الصلح 9%.

كما شارك القضاة بطرح الاقتراحات التي تساعد في رفع مستوى أداء المحكمة وتسريع اجراءات الفصل، وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المحكمة العمالية السادة القضاة على ما بذلوه من جهد، وحثهم على متابعة المؤشرات والعمل على الفصل في الدعاوى في أسرع وقت ممكن.

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