71 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية بأبوظبي خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

حررت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 1533 مخالفة في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها الرقابية والتوعوية المكثفة على المنشآت الغذائية كافة العاملة في الإمارة لضمان التزامها المعايير الغذائية كافة المعتمدة.

واتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المنشآت غير الملتزمة الضوابط والاشتراطات الخاصة بمتطلبات السلامة الغذائية، وذلك من خلال تنفيذ الزيارات التفتيشية المختلفة والتي بلغت أكثر من 71 ألفاً و145 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية، في الفترة من شهر مارس وحتى أواخر يوليو الماضي.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن اتخاذ عددٍ من الإجراءات الإدارية بحق المنشآت الغذائية في الإمارة، بلغ عددها نحو 21.640 إجراءً، منها 19600 إنذار و2040 تنبيهاً، واستهدفت الزيارات التفتيشية منشآت تقديم وتحضير الأطعمة.

ومنافذ بيع المواد الغذائية، ومخازن المواد الغذائية، ومراكز التوزيع والموردين، ومحال البيع بالتجزئة، إلى جانب المنشآت التي تقدم أنشطة غذائية أخرى في مناطق إمارة أبوظبي كافة.

وذلك بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية كافة، وضمان التزامها أحكام القانون والتشريعات الصادرة بموجبه، والتحقق من كفاءتها في تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع، وفق أفضل معايير السلامة الغذائية، كما تركز الزيارات التفتيشية على متابعة الاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية التي أصدرتها الهيئة بشأن الوقاية من (كوفيد 19) بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

توعية

وتقوم إدارة الرقابة الغذائية، على مدار الساعة، بتوعية العاملين في المنشآت الغذائية بأهم الممارسات الجيدة التي تضمن سلامة الأغذية وتوزيع أدلة الممارسات الآمنة، وعمل الورش والملتقيات التوعوية لتطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية، بهدف ترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية، كما يتم التحقق من مدى التزام المنشآت الغذائية التعاميم الصادرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وضمان إنفاذ التشريعات ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية، والحفاظ على صحة المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز