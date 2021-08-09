650 طناً حجم الأسماك الموردة لتعاونية الاتحاد خلال 6 أشهر

المصدر: دبي- البيان

كشفت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، عن كمية الأسماك الطازجة الموردة لأقسام الأسماك الـ 17 في مختلف فروع التعاونية بدبي، والتي بلغت 650 طناً، خلال النصف الأول من عام 2021.

مؤكدة أن أقسام الأسماك تعمل بكامل طاقتها، إذ تم تشغيل جميع أقسام الأسماك الموجودة في الفروع الجديدة، التي تم افتتاحها خلال العام الجاري، وزيادة أنواع الأسماك المحلية والمستوردة الموجودة فيها، لتلبية طلبات ورغبات المتسوقين المختلفة.

وتفصيلاً، أكد يعقوب البلوشي مدير إدارة فئة الأغذية الطازجة في تعاونية الاتحاد، أن حجم الأسماك والمأكولات البحرية التي تم توريدها إلى أفرع التعاونية خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو (650) طناً من مختف الأنواع والأصناف من الأسماك والأغذية البحرية، بواقع (3,5) أطنان يومياً.

وبيّن أن المواقع الاستراتيجية لأفرع تعاونية الاتحاد المنتشرة بمختلف مناطق دبي، والتي تعد إحدى الوجهات العائلية الفريدة للتسوق، مصممة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، من مختلف أنواع اللحوم والأسماك الطازجة والخضراوات والفواكه، بأسعار تنافسية، عبر أقسام مخصصة لها، ما ساهم في زيادة الإقبال عليها خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، إلى جانب أن جميع الفروع تضم مساحة خاصة في عالم الطهو والمشويات للأسماك، وقائمة من مختلف أنواع الأسماك الغنية والمتنوعة، التي تلبي رغبات محبي الأكلات البحرية.

ولفت إلى أن أقسام الأسماك، والتي تتوفر في (17) فرعاً من أفرع تعاونية الاتحاد، تحرص على تقديم خدمات تناسب رغبة وطلبات زبائن التعاونية، إذ إن دور التعاونية لا يقتصر فقط على توفير المنتجات ذات الجودة العالية، بل يتعدى ذلك إلى تقديم خدمات إضافية مجانية، مثل التقطيع والتنظيف والتغليف، مع الالتزام بمعايير وشروط الصحة والسلامة.

وأضاف أن التعاونية توفر أيضاً خدمة الشواء والقلي، لتلبية جميع الأذواق حسب النكهات، وبسعر رمزي للكيلو، من خلال أفضل الطهاة المتمرسين، إذ تحرص على تزويد قسم الشواء باستمرار، بأفضل معدات الطهو العالمية، وأعلى معايير النظافة، كما تحرص على اتباع أعلى معايير الجودة، سواء في المكونات الطازجة المستخدمة، أو في المكونات الأخرى، من خضراوات وتوابل، لتمنح روّاد التعاونية تجربة تذوق لذيذة واستثنائية، بالإضافة إلى توفير أحدث نظم السلامة المعروفة عالمياً.

وبيّن أن أقسام الأسماك في أفرع تعاونية الاتحاد، توفر ما يزيد على 100 نوع من الأسماك والمنتجات البحرية من القشريات والرخويات الطازجة والمستوردة، من (26) دولة من مختلف دول العالم، وهي دولة الإمارات، وعمان والهند وباكستان وفيتنام وسريلانكا والصين والفلبين والولايات المتحدة وكندا وتشيلي والنرويج وتركيا وإيرلندا وأسكتلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا والدنمارك ومصر وتونس ومدغشقر وأوغندا وتنزانيا ونيوزيلندا.

وأوضح أن تعاونية الاتحاد، تحرص على إسعاد زبائنها، من خلال تقديم مختلف العروض التسويقية والمهرجانات، مثل مهرجان السالمون والروبيان والشوي والسبريم والسيباس، لأصحاب الأذواق المختلفة من كل نوع، لافتاً إلى أنه يتم تزويد محبي الأسماك في المهرجانات التي يتم تنظيمها على مدار العام، بمعلومات عن القيمة الغذائية للأسماك والأغذية البحرية، التي منها فائدة الأحماض الدهنية (أوميغا/3)، من خلال مجلات العروض الذكية الدورية.

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