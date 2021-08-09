«دائرة تنمية المجتمع» و«مركز الإحصاء»يقيسان جودة حياة العمّال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

وقعّت دائرة تنمية المجتمع ومركز الإحصاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بشأن قياس جودة الحياة لفئة العمّال في المناطق العمالية بأبوظبي، لضمان الوصول إلى أرقام دقيقة وموثوقة، بناءً على اتباع أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية في مجال المسوحات، وذلك بهدف تمكينهم من المساهمة في المجتمع عبر تفعيل دورهم ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات المستقبلية.

وقّع الاتفاقية المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعن مركز الإحصاء أحمد محمود فكري المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين في كلتا الجهتين.

وقال المهندس حمد علي الظاهري: «إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع مركز الإحصاء لضمان تلبية احتياجات صناع السياسات ومتخذي القرار لدعم فئة العمّال بالمدن العمالية بأبوظبي، وفق معايير شفافة وفنية ومتطورة ذات جودة عالية.

وهو الأمر الذي يتطلب توفير متطوعين من مركز الإحصاء تتولى الدائرة تقديم الدعم الفني خلال العمل الميداني، مثل إعداد الاستمارات اللازمة وقواعد المطابقة، وغيرها من متطلبات المشروع في جمع المعلومات من الميدان».

استراتيجية

من جانبه قال أحمد محمود فكري المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية المركز التي تهدف إلى دعم وتطوير نظام إحصائي شامل ومستدام لإمارة أبوظبي يلبي احتياجات واضعي السياسات ومتخذي القرار ومجتمع الأعمال من بيانات دقيقة وموثوقة، مضيفاً أن مركز الإحصاء-أبوظبي يحرص على التعاون المستمر مع شركاء العمل الإحصائي من منتجي أو مستخدمي البيانات الإحصائية.

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