دائرة البلديات والنقل تطلق خدمة رسائل آلية عبر «الواتساب» للدعم السريع

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلقت دائرة البلديات والنقل خدمة جديدة للرسائل آلية عبر تطبيق «الواتساب»، توفّر لكافة الأفراد من خلالها إمكانية التواصل للحصول على المعلومات والدعم في الحالات الطارئة ومتابعة حالة الطلبات.

والتي تقدم مجاناً وتشكل مركزاً للتفاعل مع الجهات المعنية التابعة للدائرة بما يعزز تجربة المتعاملين ويلبّي طلباتهم بشكل أسرع يتسم بالبساطة، وتوحيد قنوات الاتصال الخاصة بالدائرة، وتوفير خدمة سريعة وفعالة تربط جميع خدمات الدائرة والجهات التابعة لها بما فيها بلديات مدينتي أبوظبي والعين، وبلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى مركز النقل المتكامل.

وتعتمد الخدمة الجديدة للرسائل على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع في كل من مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، من خلال توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في زيادة دقة التواصل وفعاليته وسرعة الرد على الاستفسارات.

ويمكن الاشتراك في الخدمة المتاحة على مدار الساعة من خلال إضافة الرقم 02 678 8888 إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على تطبيق «واتساب» وإرسال كلمة «مرحباً» ليتم التواصل المباشر مع الخدمة والاطلاع على قائمة خيارات المتاحة. أو الاتصال مباشرةً على الرقم المخصص للإبلاغ عن الحالات الطارئة 993.

وتقدّم المنصة التفاعلية الجديدة والمطورة باللغتين العربية والإنجليزية، خدمات تتضمن خيارات تنقل المستخدمين بين البلديات ومركز النقل المتكامل، وتوفر الدعم الفني للحالات الطارئة المرتبطة بخدمات الدائرة والجهات التابعة لها، مثل شبكة صرف مياه الأمطار، والإنارة، والمظهر العام للمدينة والسلامة العامة، والسلامة العامـة على الطرقات أو غيرها. وتختلف خيارات الإبلاغ عن الحالات الطارئة بحسب البلدية أو المنطقة المسؤولة عنها.

وتمكن الخدمة الجديدة المستخدمين من تحديد الحالة الطارئة وإرسال صور مرتبطة بها للإبلاغ عنها وتوثيقها، أو مشاركة رابط الموقع وذلك بنسخ الرابط من خرائط جوجل، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الطلبات السابقة ومعرفة حالتها. على سبيل المثال لا الحصر؛ يمكن للمستخدم تصوير حالة لحُفر أو هبوط وتشققات في الأسفلت، أو سقوط الأشجار، ومشاركتها عبر الخدمة الجديدة ومتابعة حالة الطلب.

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