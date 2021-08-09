محمد بن راشد: الهجرة النبوية تمثل البذل والتضحية لبناء غد أفضل

المصدر: البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأكد سموه أن أهم درس للمسلمين اليوم بعد 1443 عاماً من هجرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو أن الهجرة النبوية رمز للتحول من حال إلى حال وتمثل البذل والتضحية لبناء غد أفضل.

وقال سموه عبر تويتر: "نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية هذا العام..الهجرة رمز للتحول من حال إلى حال..رمز للحركة ونبذ السكون..رمز للسعي وعدم التوقف..الهجرة تمثل البذل والتضحية لبناء غد أفضل..هذا أهم درس للمسلمين اليوم بعد ١٤٤٣ عاماً من هجرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم".

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