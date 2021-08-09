"طرق دبي" تمنح "شوبا"العقارية حق تسمية محطة مترو دبي مارينا

المصدر: البيان

منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شركة شوبا العقارية حق تسمية محطة مترو دبي مارينا ليصبح اسمها (محطة مترو شوبا العقارية).

وتعد حقوق تسمية محطة المترو هذه بمثابة فرصة استثمارية لشركة شوبا العقارية بما تتميز به المحطة من موقع استراتيجي من شأنه أن يمكّن العلامة التجارية للشركة من الوصول والتفاعل مباشرة مع المتعاملين في المحطة.

وأعرب إبراهيم الحداد، مدير الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة عن سروره للتوقيع على هذه الاتفاقية واصفاً، إياها بأنها خطوة مهمة نحو إقامة علاقة تجارية مثمرة وطويلة الأمد بين هيئة الطرق والمواصلات وشوبا العقارية، وقال الحداد: "هذه العلاقة تمضي باتجاه التحول إلى شراكة إستراتيجية لتوفير خدمة أفضل للجمهور عامة ومجتمع الأعمال بشكل خاص."

وأضاف: تعد هذه الشراكة نموذجا مثاليا على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتي تتيح فرصة فريدة امام القطاع الخاص لإطلاق الحملات الإعلامية وتقديم تجربة فريدة لزوار الامارة وركاب المترو للتعرف على العلامات التجارية، وبالتالي ستستفيد شوبا العقارية حصريًا من الموقع الاستراتيجي لأكبر معلم في المدينة، وستوفر أيضًا لركاب المترو تجربة علامة تجارية فريدة عن قرب من خلال مجموعة كبيرة من الحلول الذكية غير المسبوقة والمتقدمة تقنيًا في مترو دبي.

وأضاف الحداد: "سجلت مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي نجاحاً منذ أن أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في العام 2009 عبر مشروع كان الأول من نوعه في العالم. وتحرص الهيئة دائمًا على إرساء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص كونه يلعب دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني، ومثل هذا النموذج الناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يسهم في تسهيل تبادل المعارف والخبرات، وخلق فرص عمل في مجموعة متنوعة من المجالات، ويمهد الطريق للقطاع الخاص لدعم التوجه الحكومي في هذا الصدد.."

ومن جانبه قال بي إن سي مينون، رئيس مجلس إدارة شوبا العقارية: "نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات للحصول على حقوق تسمية إحدى محطات مترو دبي، التي تتميز بموقع استراتيجي. وتعد محطة مترو شوبا العقارية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم محطة مترو دبي مارينا، مركزًا حيويًا على شبكة النقل بالقطارات متعددة الوسائط، التي تتميّز بمنتهى السلاسة، وهي محطة خدمت عددًا لا يحصى من الركاب منذ أكثر من عقد، وشكّلت لهم قدراً هائلاُ من القيم المضافة والتواصل ونحن في شوبا العقارية، نسعى باستمرار لتقديم مشاريع رصينة وتتميز بأسلوب حياة استثنائي للطامحين في امتلاك مساكن والمقيمين والمغتربين."

وتوفر الوسائط الإعلانية الرقمية الخارجية تجربة مميزة تهيئ الترابط المباشر، وتتيح في النهاية التعرف الأمثل إلى العلامة التجارية، ما يفتح الباب أمام العلامات التجارية لترويج منتجاتها وخدماتها وحلولها. لذلك، ومن خلال استخدام التقنيات الذكية والشبكات الرقمية لشركة هايبرميديا للإعلانات الخارجية، يمكن لمحطة مترو شوبا العقارية أن تكون بمثابة الوسيط الإعلاني المميز والمعلم البارز.

وسيتم منح شوبا العقارية تمثيلاً إعلانيًا كاملاً لعلامتها التجارية، إضافة إلى مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، والحلول الذكية، ما يفسح المجال للترويج لعلامتها التجارية بشكل بارز وواضح، ويوفر تجربة مثالية للتواصل بين المنتج والمستهلك عبر محطة المترو.

الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت بالتعاون مع شركة هايبرميديا للإعلانات الخارجية المعنية بالاستثمار والتسويق وإدارة الإعلانات على أصول مترو دبي بتنفيذ خطة بتاريخ 4 أغسطس 2021 وتستمر حتى 10 أكتوبر 2021 الهدف منها تغيير اسم المحطة المذكورة وذلك من خلال تغيير أسمها على اللوحات الخارجية وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية لمنظومة المواصلات العامة بالإضافة إلى تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة، لذا ننوّه لرواد مترو دبي الانتباه إلى التغيير في أسماء المحطتين المذكورتين على الوسائط المذكورة. وخلال الفترة أعلاه، بإمكان رواد مترو دبي طلب المساعدة من فرق العمل التابعة للهيئة في المحطات في حالة الحاجة لأي توضيح.

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