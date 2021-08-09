بلدية دبي تغلق مقهى شيشة وصالوناً لمخالفة الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي- البيان

أغلقت بلدية دبي مقهى شيشة وصالوناً، وذلك بسبب الاكتظاظ ومخالفة التعليمات الخاصة بأوقات الفتح، وذلك خلال 8 الشهر الجاري، حيث نفذ مفتشو البلدية 2246 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتم مخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 12 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 99 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2229 مؤسسة.

ويحرص مفتشو بلدية دبي على متابعة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، والتي عممتها البلدية على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتضمنت اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من بينها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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