تفاصيل وشروط السماح للشاحنات باستخدام طريق العين – دبي(E66)

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع بلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أواخر يوليو الماضي عن السماح للشاحنات باستخدام طريق العين – دبي (E66) خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحًا وذلك بهدف تعزيز حركة نقل البضائع بالشاحنات بين إمارات الدولة.

وتقرر السماح بتنقل الشاحنات من وإلى إمارة دبي باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان (العين – دبي E66) مروراً بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لوزن الشاحنة 45 طناً.

وأكد المركز أن القرارات المانعة لاستخدام الطرق الأخرى من قبل الشاحنات تبقى سارية المفعول في حين لن يسمح للشاحنات بعبور طريق الشويب نحو الإمارات الشمالية حتى الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية حالياً في الطريق.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه المبادرة تأتي في سياق توجيهات القيادة الرشيدة نحو تشجيع الاستثمار وتوفير البنية التحتية الملائمة التي تسهل الحركة التجارية بين إمارات الدولة وتدعم انسيابية حركة الشاحنات وترتقي بمعايير السلامة على الطرق، مضيفا أنها تختصر المسافة وزمن الرحلة للشاحنات وتقلل من التكاليف التشغيلية، كما تحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق وتدعم استدامتها.

من ناحية أخرى، شدد المركز على ضرورة عدم إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة في المناطق السكنية وفي غير الأماكن المخصصة لها وعدم السماح بمرورها داخل الأحياء السكنية، وذلك حرصاً على راحة وسلامة السكان وحفاظاً على البنية التحتية ومنعا للتلوث البيئي في تلك المناطق.

كما أوضح المركز أن القانون ينص على فرض غرامات على الشاحنات غير الملتزمة بالأوقات المحددة لسيرها على الطرق وتلك غير الملتزمة بالوزن الكلي المسموح به والمحدد بـ 45 طناً لكل شاحنة وذلك وفق قانون المرور الاتحادي.

إلى ذلك، يهيب مركز النقل المتكامل بجميع الشركات العاملة في مجال النقل بالشاحنات تطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق والالتزام بالعبور من الطرق المخصصة والحصول على التصاريح اللازمة، وعدم استخدام الطرق غير المصرح باستخدامها نهائياً.

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