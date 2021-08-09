«صحة أبوظبي» تخالف منشأة لم تلتزم بسعر فحص الـ«بي سي آر»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

خالفت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية والرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي منشأة لم تلتزم بالسعر المحدد لفحص مسحة الأنف (بي سي آر) «PCR» والمحدد بـ 65 درهماً للعينة الواحدة للفحص العادي والمستعجل.

ودعت الدائرة جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها إلى ضرورة الالتزام بقيمة فحص مسحة الأنف «PCR» للكشف عن فيروس كورونا، حيث يشمل ذلك أخذ وفحص العينة وإصدار تقرير بالنتيجة سواء أكانت الخدمة عاجلة أم عادية، وذلك وفقاً لما جاء في التعميم رقم «108» لسنة 2021. وأوضحت الدائرة أنه سيتم إيقاف أنشطة أي منشأة لا تلتزم بالسعر المحدد للفحص عند تقديم الخدمة، كما سيتم إصدار مخالفة بحق المنشأة المخالفة وفق التنظيمات واللوائح المعمول بها في الإمارة.

وأشارت الدائرة أنه يتعين على الأفراد الذين لا يعانون أي أعراض أو مؤشرات طبية تغطية كلفة الفحص. وأما في الحالات الأخرى، فيتم تغطية تكلفة الفحص من خلال البرامج المشمولة من الحكومة وفق القيمة المذكورة.

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