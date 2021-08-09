500 ألف درهم دعم من «خيرية محمد بن راشد» لـ «تحقيق أمنية»

المصدر: دبي - البيان

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية 500 ألف درهم لمؤسسة «تحقيق أمنية» وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية التي تقيمها لدعم المرضى والمحتاجين. وقال المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: إن دعم المؤسسة للأطفال المصابين بأمراض مزمنة مستمر منذ 11 عاماً من أجل دعم وتشجيع هؤلاء الأطفال على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي ومن باب زرع الأمل في نفوسهم ورفع معنوياتهم وللوقوف مع أولياء أمور الأطفال ومساعدتهم في علاج أبنائهم. وبيّن بوملحه أن المؤسسة ضمن خططها لتقديم كل المساعدات الممكنة لأفراد المجتمع تسعى لتفعيل التعاون بينها والجهات الأخرى في الدولة دعماً للجهود المشترَكة من أجل مساعدة المحتاجين وتوسيع مجالات التعاون في العمل الخيري والإنساني وتوفير الراحة والاستقرار النفسي للأطفال المرضى ولذويهم.

ومن جانبه أشاد هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالدعم المقدم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. وبيّن أن هذا الدعم سيساعد المؤسسة في تحقيق العديد من الأمنيات للأطفال المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم داخل الدولة.

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