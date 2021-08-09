جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تهنئ بالعام الهجري الجديد

المصدر: (دبي - البيان)

هنأت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية القيادة الرشيدة بالعام الهجري الجديد.

وبهذه المناسبة قال الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «باسمي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، نرفع خالص التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى المواطنين والمقيمين في الدولة كافة بهذه المناسبة».

وتابع: «أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركات سائلين الله تعالى أن ينعم العالم أجمع بالأمن والسلام والاستقرار وأن يرفع الله تعالى الأوبئة والأمراض عن الناس جميعاً، وأن يديم على دولتنا المباركة نعمة الرخاء والتقدم والازدهار، وعلى قيادتنا الرشيدة موفور الصحة والسلامة».

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