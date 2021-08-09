«إقامة دبي» و«إسعاف دبي» تناقشان التعاون في «الرعاية الصحية»

المصدر: دبي - البيان

التقى الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بخليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في مقر الإدارة العامة الرئيس، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال الرعاية الصحية، والاطلاع على أفضل الخدمات الإسعافية، وذلك لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، وتحقيق سعادتهم.

وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون، وتطوير الشراكة في مجالات التدريب والتعلم المستمر، ما سيعود بالنفع والفائدة على الجميع. وتم خلال الزيارة، الاطلاع على وحدة الطوارئ الكائنة في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والاطلاع على أحدث الآليات والمعدات الطبية والإسعافية التي توفرها.

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة العامة تسعى إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والقطاعات الصحية في الدولة، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير أفضل الرعاية والخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

وأضاف الفريق محمد المري، أن «إقامة دبي» عكفت على توفير كافة الإمكانات والوسائل، لضمان صحة الموظفين والمتعاملين، من خلال توفير وحدة طوارئ مجهزة بأحدث المعدات الطبية، للاستجابة السريعة لكافة الحالات الطارئة. إلى جانب توفير كافة الخدمات والفحوصات الطبية اللازمة. وأكد الفريق المري، على جهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في توفير أفضل الخدمات الإسعافية، والاستجابة مع الحالات الطارئة على مدار الساعة، بكفاءة واحترافية. مؤكداً أهمية الزيارة في تحقيق الغاية المنشودة، والأهداف المشتركة بين الطرفين في مجال الرعاية الصحية. ومن جانبه، قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: سعداء بقوة التعاون بيننا وبين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في ما يخدم منظومة الصحة والأمن والأمان، ونسعى دائماً لتطوير خدماتنا بكافة السبل الممكنة، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في ما يخص توفير أفضل الخدمات الصحية.

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