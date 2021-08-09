«الوطني للتأهيل» يوعّي الطلبة بمخاطر الإدمان

المصدر: (أبوظبي- البيان)

اختتم المركز الوطني للتأهيل الملتقى الصيفي الافتراضي الذي نظمه على مدار أسبوع كامل، بمشاركة 35 طالباً وطالبة من 16 مدرسة حكومية وخاصة في الدولة. وهدف الملتقى إلى تزويد الطلبة بنصائح وإرشادات من شأنها المساهمة في تنمية مهاراتهم الحياتية والقيادية باعتبارهم قادة المستقبل، خاصة فيما يتعلق باستثمار أوقات الفراغ والإجازات بشكل بنّاء، وتعريفهم بمدى خطورة الإدمان على الإنسان وكيفية تأثير هذه الآفة على المدمن وما يحيط به على المستوى الأسري والاجتماعي والاقتصادي، حيث سعى الملتقى إلى تمكين الطلبة من تفادي أي سلوكيات أو عادات غير صحية وغير سليمة.

وأدار جلسات الملتقى الافتراضي؛ نخبة من أبرز المدربين والمرشدين النفسيين وأطباء المركز الوطني للتأهيل، حيث شملت أجندة الملتقى تنمية وتطوير قدرات الطلبة واختبار كفاءاتهم وسلوكياتهم الإيجابية، والتعريف بالبرنامج التدريبي «من أنا» الذي يمكن الطلبة من التعرف أكثر على قدراتهم ونقاط القوة، بالإضافة إلى مناقشة ما يرتبط بألعاب الفيديو والإنترنت من إيجابيات وسلبيات.

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