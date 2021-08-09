المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ينعقد في الشارقة 26 سبتمبر

المصدر: الشارقة - وام

أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، عن انطلاق أعمال الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في 26 سبتمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «دروس الماضي.. تطلعات المستقبل»، بمشاركة مسؤولين حكوميين كبار، ونخبة من الخبراء والمؤثرين في قطاع الاتصال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويتناول المنتدى - في دورته التي تقام على مدى يومين - التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي، وأبرز المحطات الماضية، وصولاً إلى الحاضر، وما رافقه من تحولات، ويستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً، كما يناقش واقع ممارسة الاتصال الحكومي، من حيث الآليات والأدوات والمتغيرات في أنماط وسلوكيات الجماهير.

هدف

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن الدورة العاشرة من المنتدى تستهدف تعزيز فاعلية فرق الاتصال الحكومي، لتسهم في مواجهة أي تحديات تطرحها المتغيرات العالمية في الحاضر والمستقبل.. موضحاً أن اختيار شعار المنتدى، يأتي تأكيداً على مكتسبات عشرة أعوام من انعقاد المنتدى الذي نجحنا خلاله في إرساء قواعد ومبادئ ممارسة الاتصال الحكومي في الدولة والمنطقة، حتى أصبحنا اليوم أمام مرحلة جديدة، نتطلع فيها إلى استشراف مستقبل الاتصال الحكومي، لنخطو باسم الشارقة ودولة الإمارات، خطوة جديدة في مستقبل الاتصال الحكومي عالمياً.

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