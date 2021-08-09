«الطاقة والبنية التحتية» تبحث خطة عملها الخمسية المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورشة عمل افتراضية «عن بُعد» حضرها المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل، والشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، والشركاء الاستراتيجيون وعدد من ذوي الاختصاص ومسؤولي الوزارة، وذلك بهدف بحث التوجهات المستقبلية الخاصة بقطاع البنية التحتية والنقل، وتحديد المشاريع والمبادرات المستقبلية ذات الأولوية الوطنية التي تستهدفها الوزارة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية والتنمية الشاملة.

كما تم خلال اللقاء بحث التوجهات الحكومية ومشروع خطة استراتيجية وزارة الطاقة والبنية التحتية للأعوام 2022 – 2026، وتسعى من خلالها إلى تحقيق التكاملية في مشاريع ومبادرات البنية التحتية والنقل واستراتيجية الوزارة.

وقد أخذ المجتمعون في الحسبان المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، وتنامي تجارة الخدمات، والإنترنت المادي وطرق التجارة الجديدة، والتطورات الحاصلة في المدن والتكنولوجيا الحديثة في وسائل النقل.

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