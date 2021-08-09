شرطة دبي تباشر إجراء المقابلات مع المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، لجنة المقابلات الشخصية، باستقبال خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة الثالثة والثلاثين، الدورة الخامسة من العنصر النسائي.

وباشرت لجنة المقابلات الشخصية في نادي الضباط بمنطقة الجداف، مقابلة الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ممن استوفوا الشروط.

وأكد العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين، والتي تتمثل في أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75% أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق له/‏‏‏لها الحكم عليه/‏‏‏ها بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن (165) سم للذكور و(155) سم للإناث، ويتناسب مع وزنه، واجتياز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن يكون الطالب حاصلاً في اختبار الإمارات القياسي – للغة الإنجليزية (Emsat Achieve) على 1100 أو ما يعادلها .

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