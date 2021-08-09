%17 من الحوادث في أبوظبي ناجمة عن «الانشغال بغير الطريق»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد النقيب عبدالله مطر النيادي مدير فرع نتائج الذكاء الاصطناعي في مركز نظم المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي، أن 17 ٪ من الحوادث في إمارة أبوظبي ناجمة عن الانشغال بغير الطريق، وأشار في ورقة عمل خاصة حول رصد المخالفات المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي، أن احتمالية حدوث الحوادث بسبب الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف تزداد بأربعة أضعاف، هذا بالإضافة إلى احتمالية زيادة نسبة الوفيات بسبب عدم وضع حزام الأمان بنسبة 50 ٪ على الأقل، حسب الإحصاءات العالمية.

جاء ذلك خلال ملتقى التميز والريادة المؤسسي الافتراضي 2021، الذي عقد أخيراً، والذي يأتي في إطار الاحتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة والإعداد للتحوّل الفاعل والمُستدام للخمسين عاماً المقبلة.

وأوضح النيادي أن شرطة أبوظبي لم تدخر جهداً في تطوير خدماتها الاستباقية في التقليل من الحوادث المرورية باستخدام الأنظمة الذكية، مستعرضاً جهودها في رصد المخالفات المرورية لاستخدام الهاتف وحزام الأمان باستخدام الذكاء الاصطناعي.

رصد ذكي

وأفاد أن شرطة أبوظبي تمكنت من تطوير نظام ذكي بهدف نشر الوعي وردع المخالفين من خلال تقليل الحوادث وتقليل الأضرار الناتجة عنها والحد من الوفيات، لافتاً إلى أن النظام نجح في توفير صورة أمامية للمركبة ذات جودة عالية، وأشار إلى تدريب نظام ذكاء اصطناعي على أكثر من 10000 صورة لرصد مخالفات استخدام الهاتف وعدم ارتداء حزام الأمان واستخدام جهاز مخصص لعمليات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات وإرسالها عبر شبكة LTE «الشبكة الداخلية للمعالجة».

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