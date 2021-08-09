مركز حماية الدولي بشرطة دبي يختتم الدورات الصيفية 2021

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، ختام فعاليات النشاط الصيفي الذي أقيم تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة... ابتكار وقيادة»، ونظمها مجلس شرطة دبي الطلابي بمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في دبي فيستيفال سيتي مول بمشاركة 1774 طالباً وطالبة.

واستعرض المنتسبون بالدورة مهاراتهم التي تدربوا عليها، كالعروض العسكرية التي شملت المسير العسكري البطيء والمعتدل، ثم حركات استعراضية نالت استحسان الحضور، إلى جانب استعراض طالبات لحركات رياضة التايكواندو وما اكتسبوه من مهارة وكفاءة وقدرة ذهنية عالية.

حضر حفل الختام، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أستاذ دكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء الأستاذ دكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، واللواء سعيد بن سليمان آل مالك مدير مركز الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد خالد علي بن مويزه، والعقيد عبدالله حسن الخياط مدير مركز حماية الدولي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وجمع غفير من أولياء أمور الطلبة والطالبات، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19».

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