13.6 ألف عملية تفتيش نفذتها «طرق دبي» في وسائل نقل الركاب

المصدر: دبي ـ البيان

أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 13 ألفاً و669 عملية تفتيش على مختلف أنشطة نقل الركاب العاملة في دبي ومنها: النقل بمركبات الأجرة، والنقل الفاخر (الليموزين)، والتأجير بالساعات، بالإضافة إلى نقل الركاب بمركبات غير مرخّصة في مناطق مختلفة من الإمارة وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتفصيلاً، قال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد تركّزت أهداف التفتيش حول الحفاظ على المظهر العام من الداخل والخارج لمركبات الأجرة والمركبات الفخمة ومركبات التأجير بالساعات لأهمية التوجه الخدمي والسياحي للمدينة، وضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والحد من نقل الركاب بمركبات غير مرخصة بالإمارة».

وأوضح البلوشي أن عمليات التفتيش المذكورة قد نتج عنها تحرير 626 مخالفة على مختلف أنشطة نقل الركاب بنسب متفاوتة وحسب الخطة الموضوعة، حيث بلغت نسبة التفتيش من إجمالي الأسطول على مركبات التأجير بالساعات 90%، و81% على مركبات الأجرة و85% على مركبات النقل الفاخر (الليموزين). وقد أسفرت تلك العمليات عن 349 مخالفة لنقل الركاب بمركبات غير مرخصة (تهريب الركاب) من إجمالي المخالفات المحررة خلال الربع الثاني لعام 2021.

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