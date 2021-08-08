«البيان» تنشر الاشتراطات الجديدة لتأمين «سوق الجمعة» بالفجيرة من الحرائق

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف العميد علي عبيد الطنيجي، مدير عام الدفاع المدني بالفجيرة، لـ «البيان»، أن التحقيقات حول مسببات حرائق سوق الجمعة بالفجيرة أثبتت أن التمديدات الكهربائية كانت من الأسباب الرئيسة للحرائق المتكررة التي تحدث في السوق.

وأوضح الطنيجي أنه تم إجراء اللازم، والتشديد على أهمية تجديد التمديدات الكهربائية، بما يتطابق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة، ومراقبتها، وعدم تحميلها فوق الطاقة، والعمل على صيانتها بشكل دوري من قبل مختصين.

وقال إن هناك اشتراطات جديدة لتأمين المكان «سوق الجمعة»، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإشراف على تراخيص الأسواق الشعبية، للعمل عليها مستقبلاً، ومنها: عمل فواصل مقاومة للحريق، لمنع انتشار الحريق بين المحلات، وتزويد الأسواق بمضخة حريق، مع توزيع نقاط الإطفاء على مستوى امتداد السوق.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني بالفجيرة نجحت في السيطرة بكل احترافية على عدد من الحرائق التي اندلعت في السوق، دون أن تخلف أي إصابات بشرية تذكر، ما عدا أضرار في الممتلكات.

وشدد العميد على ضرورة تطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية في السوق، بتوفير أجهزة إطفاء بالقرب من مواقع التخزين، حتى يسهل إطفاء أي حريق قد يحدث بالمكان، والسيطرة عليه سريعاً، بدون حدوث أي أضرار، إلى جانب الحرص على توزيع المخزونات بشكل مناسب ومتباعد، وبطريقة مرتبة، للحفاظ عليها من حدوث أي حريق في أي وقت، والتأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، وبعيدة عن المواد القابلة للاشتعال، وتجنب التحميل الزائد للكهرباء، واستخدام توصيلات ذات جودة ومقاييس عالية.

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