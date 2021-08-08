تفقد افتراضي لإدارة مكافحة المخدرات ومركز شرطة الحميدية بعجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

تفقد العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة عجمان إدارة مكافحة المخدرات ومركز شرطة الحميدية الشامل في جولة تفتيشية افتراضية عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد سيف خليفة المهيري مدير إدارة المخدرات، ونائبه العقيد محمد ماجد النعيمي، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ مدير عام الموارد والخدمات المساندة الجولة التفتيشية الافتراضية بالاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة في إدارة المخدرات وأساليب التعامل مع المتورطين في قضايا المخدرات، والجهود المبذولة لخفض نسبة هذه الجريمة، وأشاد بمتابعة ورصد كافة الفئات التي يمكن أن تشكل خطراً على المجتمع، كما اطلع على الدور التوعوي من خلال تثقيف الفئات المستهدفة، وذلك ضمن البرنامج التنسيقي مع الشركاء والجهات المجتمعية بتسخير السبل الحديثة لمكافحة هذه الآفة.

من جانب آخر تفقد العميد مبارك خلفان الرزي مركـز شرطة الحميدية الشامل خلال الجولة الافتراضية بحضور المقدم يحيـى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، وعدد من ضباط المركز اطلع خلالها على إنجازات أقسام المركز مشيداً بالجهود البارزة للأداء المتميز والحرفية في العمل، كما اطلع على إجراءات استقبال البلاغات ومتابعتها، وأبرز الإحصائيات والمؤشرات ونتائج الأداء، والبرامـج والآليـات التي استحدثها المركز للتطوير والتحديث.

وفي نهاية الجولة الافتراضية بإدارة المخدرات ومركز شرطة الحميدية الشامل ناقش العميد مبارك خلفان الرزي ما تم الاطلاع عليه لتعزيز جودة العمل، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطوير إجراءات العمل المختلفة، والخدمات المقدمة للمتعاملين وبذل كل الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات، وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز