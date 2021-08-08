«تسجيل» لفحص المركبات في مركز الرحمانية التجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «تسجيل»، أول وأكبر مركز لفحص وتسجيل المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مركز جديد لفحص وتسجيل المركبات في مركز الرحمانية التجاري، وذلك بهدف تعزيز حضورها في إمارة الشارقة.

هذا ويمتد المركز الجديد على مساحة 175 متراً مربعاً ويستقبل أكثر من 100 مركبة يومياً، ويهدف إلى تلبية احتياجات سكان منطقة الرحمانية والمناطق المجاورة بأحدث خدمات الفحص والتسجيل للمركبات الخفيفة والمتوسطة، مع تمكينهم من الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من مرافق خدمات المركبات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «إن افتتاح أول مركز (تسجيل) في مركز تجاري بالشارقة يؤكد التزامنا الراسخ تجاه توسيع حضورنا في الإمارة وتمكين عملائنا من الوصول إلى خدماتنا المتميزة بسهولة، إضافة إلى حرصنا البالغ على توفير الخدمات عالية الجودة لفحص وتسجيل المركبات ضماناً لسلامتهم على الطرقات».

وإلى جانب خدمات فحص وتسجيل المركبات المتوفرة عبر شبكة فروعها، توفّر مراكز «تسجيل» مجموعة شاملة من الخدمات ذات الصلة مثل أرقام اللوحات، وإصدار رخصة القيادة الدولية، وفحص وقياس الشاصي للمركبات الخفيفة، وفحص البطارية، والفحص الإلكتروني والخدمات المميزة والكثير غيرها.

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