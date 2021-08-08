بلدية أم القيوين تواصل أعمال صيانة الشوارع في منطقة فلج المعلا

المصدر: أم القيوين ـ البيان

بدأت بلدية أم القيوين ردم وسفلتة الحفر في الطرق والشوارع داخل الأحياء السكنية بمنطقة فلج المعلا، حيث تواصل إدارة المشاريع والصيانة أعمالها منذ أيام والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها مؤكدة أهمية صيانتها بشكل دوري.

وأكدت بأن الدائرة مستمرة في جهودها بإغلاق الحفر في المنطقة والتي تكونت نتيجة هطول مياه الأمطار والتي لابد من صيانتها بين الحين والآخر، كما أشارت الدائرة بأنها تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية المناطق التابعة لها معتبرة أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها كما بينت أن مشاريع الصيانة التي تشرف عليها البلدية ستعالج كافة الملاحظات التي رصدت من خلال التقارير الميدانية.

ودعت دائرة بلدية أم القيوين ـ فلج المعلا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو اقتراحات عبر خدمة الخط الساخن في بلدية أم القيوين 800898.

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