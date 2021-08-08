78 متدرباً من بلدية العين ينالون صفة الضبطية القضائية

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، حفل تخرج افتراضي لثلاث دفعات من برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية، بمشاركة 78 متدرباً من مفتشي بلدية مدينة العين، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المفتشين، وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم، وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يسهم في تطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة لرقابتهم.

وأفادت دائرة القضاء، بأن البرنامج التأهيلي لمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي البلديات، والذي تنفذه أكاديمية أبوظبي القضائية، يستهدف إكساب المشاركين المهارات المتكاملة، لتمكينهم من تطبيق المستحدثات التشريعية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة التنموية في إدارة المرافق العامة، من خلال التطبيق الصحيح لمفاهيم الضبط الإداري، ومبادئ وأحكام القانون، فضلاً عن المفاهيم الحديثة لأحكام الضبط القضائي التقويمي.

وأكدت الدائرة التزامها بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لا سيما مع التوسع في تنفيذ البرامج التأهيلية عبر منصة أكاديمية أبوظبي القضائية للتعليم والتدريب عن بُعد.

ومن جهتها، أشادت دائرة البلديات والنقل، بالجهود المبذولة في إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي المتميز للتأهيل، والذي أحدث نقلة نوعية في تطوير آلية العمل، وتحسين الأداء، وضمان تنفيذ إجراءات التفتيش والضبط، وفق صحيح القانون، بما ينعكس بدوره على جودة الخدمات المقدمة.

وأضافت أن البرنامج يتميز بالدمج بين التدريب العملي والنظري، ما يسهم في تطوير قدرات المفتشين، وتزويدهم بالمهارات الأساسية، لضمان أداء أعمالهم بكفاءة، والمساهمة في الحفاظ على عناصر النظام العام، ومنع وقوع المخالفات في إطار الدور الوقائي والإنمائي، والذي يعد المهمة الأساسية لمأمور الضبط.

ومن جانبها، بينت أكاديمية أبوظبي القضائية، أهمية اعتماد خطة استمرارية برامجها عن بُعد، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا»، وذلك مع توافر بنية تحتية تقنية متطورة، مشيرة إلى أن البرنامج المخصص لمفتشي البلديات، تضمّن عقد 247 ورشة عمل، بمعدل 129 يوماً تدريبياً، ليصل عدد الساعات التدريبية الإجمالية إلى 537 ساعة تدريبية، قدمها 106 مدربين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز