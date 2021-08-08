«طرق دبي» تنفذ 13 ألف عملية تفتيش على مختلف أنشطة نقل الركاب

المصدر: وام

أجرت هيئة الطرق والمواصلات 13 ألفاً و669 عملية تفتيش على مختلف أنشطة نقل الركاب العاملة في دبي ومنها النقل بمركبات الأجرة والنقل الفاخر (الليموزين) والتأجير بالساعات بالإضافة إلى نقل الركاب بمركبات غير مرخّصة في مناطق مختلفة من الإمارة وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال سعيد البلوشي مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد تركّزت أهداف التفتيش حول الحفاظ على المظهر العام من الداخل والخارج لمركبات الأجرة والمركبات الفخمة ومركبات التأجير بالساعات لأهمية التوجه الخدمي والسياحي للمدينة وضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات والحد من نقل الركاب بمركبات غير مرخصة بالإمارة».

وأوضح البلوشي أن عمليات التفتيش المذكورة قد نتج عنها تحرير (626) مخالفة على مختلف أنشطة نقل الركاب بنسب متفاوتة وحسب الخطة الموضوعة حيث بلغت نسبة التفتيش من إجمالي الأسطول على مركبات التأجير بالساعات (90%) و(81%) على مركبات الأجرة و(85%) على مركبات النقل الفاخر (الليموزين)، وقد أسفرت تلك العمليات عن (349) مخالفة لنقل الركاب بمركبات غير مرخصة (تهريب الركاب) من إجمالي المخالفات المحررة خلال الربع الثاني لعام 2021.

ولفت إلى انه نتج عن عمليات التفتيش ضبط المركبات غير الملتزمة بالتعليمات والنظافة وتوعية السائقين بالاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المركبة واتباع التعليمات الصادرة من الهيئة الأمر الذي أدى الى تقليل شكاوى المتعاملين.

وتُنَفِّذُ الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب النقل في المؤسسة على مدار العام حملات تفتيشية في عدد من مناطق دبي لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية وبعض السلوكيات غير المقبولة التي تُؤَثِّرُ بشكل سلبي على الوجه السياحي والخدمي ومكانة إمارة دبي باعتبارها مدينة عالمية تتمتع بتقديم خدمات راقية لسكانها وزائريها وسائحيها القادمين إليها من مختلف بلدان العالم بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وبنى تحتية ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز