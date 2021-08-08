طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد تكون ممطرة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وتكون.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س ..أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 15:10 والمد الثاني عند 01:18 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والجزر الثاني عند الساعة 18:57 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:51 والمد الثاني عند الساعة 22:08 والجزر الاول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 32 85 20

دبي 45 34 75 20

الشارقة 46 31 85 20

عجمان 43 34 90 25

أم القيوين 44 30 85 25

رأس الخيمة 42 30 75 25

الفجيرة 38 33 80 35

العين 47 31 55 10

ليوا 47 32 85 15

الرويس 42 30 90 25

السلع 41 31 90 30

دلما 40 32 85 40

طنب الكبرى 39 33 80 35

طنب الصغرى 39 33 80 35

أبو موسى 39 33 85 35

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