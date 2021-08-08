الإصابات بـ«كورونا» تسجل انخفاضاً بـ 1410 حالات و72% تلقوا جرعتي اللقاح

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت الإصابات بـ«كوفيد19» انخفاضاً ملحوظاً عن الأيام السابقة حيث بلغت 1410 إصابات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إعطاء 15649 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد19» ليبلغ عدد الجرعات الكلي 17113003 بمعدل توزيع 173.03 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 80.50% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 72.07% لمتلقي الجرعتين من إجمالي السكان في الدولة.

وتفصيلاً أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 274480 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 692964 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1975 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1399 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 669953 حالة.

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