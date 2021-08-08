تكريم قادة الفرق التطوعية بمناسبة عام الخمسين

المصدر: أبوظبي - وام

احتفل فريق «شكراً لعطائك» التطوعي بالتعاون مع فريق غاية التطوعي بتكريم متطوعي 20 فريقاً ضمن مبادرة «شكراً لعطائك 2021» بمناسبة عام الخمسين تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل التطوعي.

وأكدت أسماء بنت مانع العتيبة نائب رئيس فريق زايد للبحث والإنقاذ العضو الفخري لفريق «شكراً لعطائك» التطوعي خلال الحفل الذي أقيم في مقر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في أبوظبي بحضور قادة الفرق التطوعية - أن المتطوعين يبذلون جهوداً عظيمة عززت من دورهم الإيجابي لخدمة الوطن والمجتمع مستلهمين قيم العمل التطوعي التي تمثل امتداداً للمبادئ الإنسانية والأصيلة الملهمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي غرس في نفوسنا قيم الخير والمحبة والوفاء ومساعدة الآخرين انطلاقاً من المبادئ التي مثلت رؤية وحضارة الدولة منذ تأسيسها.

وقالت العتيبة: فخورون بأن لدينا مجموعة من المتطوعين والمتطوعات يسعون بالخير والمحبة بين الناس ويضعون في تقديرهم عكس الصورة المشرّفة عن الوطن الغالي وغايتهم إسعاد الآخرين، وهذا يعكس قيمة التطوع الذي أصبح غاية يسعى إليها الجميع انطلاقاً من القيم الفاضلة والرغبة في خدمة الناس بتجرد ووفاء كبيرين.

وأكد حسين محمد الحمادي رئيس فريق زايد التطوعي أن التكريم ليس هدفاً في حد ذاته ولكن يمثل رسالة حب ووفاء وتقدير وعرفان إلى كل الذين وهبوا وقتهم وجهدهم لخدمة الوطن والناس بالرغبة الصادقة في تأكيد قيمة العمل التطوعي الذي يعكس الإيمان العميق بمعطياته وأهدافه النبيلة.. مبدياً تطلعه إلى مزيد من الجهد في الفترة المقبلة في كل ميادين العطاء وتقديم القدوة الجيدة للآخرين حتى تسود ثقافة التطوع في المجتمع.

وأوضحت بدرية جمعة الحوسني رئيس فريق غاية التطوعي أن المتطوعين ينطلقون من القيم الفاضلة التي تبرز أهمية التطوع والتعاون لأجل خدمة الوطن والمجتمع لتعزيز أهميته في حياة الشعوب كقيمة إنسانية لها الكثير من الجوانب التي كان لها أبلغ الأثر في تقديم القدوة للآخرين الذين نشاهدهم يتدافعون للمساهمة في جميع الأعمال التطوعية التي تؤكد قيم التعاون والتعاضد لكل ما يمثل المصلحة الوطنية والقيم الإنسانية.

ووجه سيف الرحمن أمير رئيس فريق «شكراً لعطائك» التطوعي الشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على جهودها ودعمها لقيمة العمل التطوعي وحرصها على كل ما يعزز الدور الإيجابي للمتطوعين الذي يمثل القيم الجميلة في التطوع والمستلهمة من القيادة الرشيدة إلى جانب شركاء النجاح.

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