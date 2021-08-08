جائزة دبي للقرآن تكرم اللجان العاملة

المصدر: دبي - البيان

عبر المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رئيس اللجنة العليا لمصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لجميع الجهود التي بذلت لإنجاز كتابة وطباعة ومراجعة وتوزيع الطبعة الأولى من مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، جاء ذلك في الاحتفال بإنجاز المصحف والبدء بتوزيعه والذي أقيم في مقر الجائزة بمنطقة الممزر بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجان العاملة في إنجاز وطباعة المصحف، وفي بداية اللقاء ألقى المستشار إبراهيم محمد بو ملحه كلمة قال فيها: «أشكركم جزيل الشكر وأعظمه على هذا الجهد الكبير الذي بذلتموه لإنجاز عمل من أعظم وأجل وأبرك الأعمال ألا وهو إنجاز مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي تشرفنا جميعاً بعقده الثمين الذي أهداه لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينما كلف سموه جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بإنجاز هذا المصحف إثر تكريم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجائزة شخصية العام الإسلامية إذ أمر سموه في هذه المناسبة الكريمة بكتابة وطباعة هذا المصحف وإسناد العمل للجائزة من الإشراف على كتابته وطباعته وتوزيعه ومن لحظتها بدأت الجهود الطيبة حثيثة من خلال اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المشرفة على هذا العمل إذ قامت باختيار أساتذة مختصين في الخط العربي لاختيار الخطاط الذي سيقوم بهذا العمل وذلك لمدى معرفتهم بهذا الجانب وتخصصهم فيه وقد رشحوا لذلك أمهر الخطاطين من أصحاب الجمال والتميز في هذا الفن الإبداعي كما تم اختيار المزخرف الذي سيطلع بمهمة الزخرفة ذات الذوق والإبداع والتميز ولقد توفقت اللجنة المشرفة بحسن اختيار أعضاء اللجنة الشرعية التي تولت مهمة التدقيق على كتابة المصحف فاختارت لذلك علماء أفاضل في القراءات والرسم إذ بذلوا جهداً كبيراً وأداءً متميزاً يقدرون ويشكرون عليه كما لا ننسى العلماء الأفاضل أعضاء لجنة المراجعة النهائية أثناء وبعد طباعة المصحف للتأكد من سلامة الطباعة ودقتها كما يشرفني في الختام أن أثني على ما قامت به اللجنة المشرفة على هذا العمل الجليل من متابعة وما اتسمت به من الوقوف على تفاصيله وتسهيل إجراءاته».. كما أن الشكر موصول لكل من قام بعمل ولو كان بسيطاً لكونه يكبر في عيوننا لمساهمته في إنجاز هذا المصحف الذي وفقنا الله تعالى بأن اختارنا لهذه الغاية السامية التي شرفنا بها.. ونرجو من الله تعالى حسن القبول إنه سميع مجيب.

بعدها قام المستشار بو ملحه بتكريم أعضاء اللجان الإدارية والشرعية والمساهمين في إنجاز كتابة وطباعة ومراجعة وتوزيع المصحف.

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