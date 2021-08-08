مجلس أمناء «حميد الخيرية لاعتلال الشبكية» يستعرض خطط دعم المرضى

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

عقد مجلس أمناء مؤسسة حميد الخيرية لاعتلال الشبكية اجتماعه الدوري السابع، والذي تمت خلاله مناقشة ما تم إنجازه من مخرجات الاجتماعات مع العديد من المرافق المهمة التي لها علاقة مباشرة مع عمل المؤسسة، كما تم استعراض الخطط المستقبلية لدعم المرضى.

وتمت الموافقة على العديد من الشراكات بين المؤسسة وجهات رسمية وشبه رسمية تتعلق أنشطتها بمكاسب كثيرة لمنتسبيها من ضعاف البصر ومعتلي الشبكية. وأدرجت قيد التنفيذ برامج لعمل ورش توعوية للمجتمع وبعض المرافق الخدمية حول ماهية اعتلال الشبكية والأمراض الجينية الوراثية وكيفية الحد من انتشار الأمراض الجينية وذلك بالاستعانة مع ذوي الخبرة المتاحين محلياً وبعض المتطوعين المتميزين. يذكر أن مؤسسة حميد الخيرية لاعتلال الشبكية أُشهرت بقرار وزاري صادر عن وزارة تنمية المجتمع وسجلت كمؤسسة أهلية ذات نفع عام وقيدت تحت رقم (22) في سجلات الوزارة، ويكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف منها، نشر الوعي المجتمعي والتعريف باعتلال الشبكية وإنشاء قاعدة بيانات لتقديم الرعاية الشاملة لهم .

وقد تم تأسيس المؤسسة تيمناً بأفكار الشاب حميد عبدالله أحمد هامل القبيسي، رحمه الله، الذي كان يعاني من اعتلال الشبكية الصباغي وكان يسعى مع والدته لتأسيس جمعية للعناية بمعتلي الشبكية وضعاف البصر لكن القدر شاء أن ينتقل إلى رحمة الله قبل أن يتحقق هذا الحُلم فعملت والدته وأسرته على تحقيق حلمه وأن يحمل هذا الحلم اسمه.

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