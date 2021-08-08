عيادة الطيران بمستشفى الجامعة في الشارقة تستقبل 1000 طيار ومضيف سنوياً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة خديجة إسماعيل الزرعوني أخصائي أول طب أسرة وفاحص في الطيران بمستشفى الجامعة بالشارقة لـ«البيان» أن عيادة الطيران المدني بالمستشفى تستقبل سنوياً 1000 مراجع من الطيارين والمضيفين، حيث تجرى لهم الفحوصات الطبية الدورية السنوية، ويتم تقديم الطلبات من قبل الشركات والطيارين على موقع الطيران المدني ومن ثم التواصل مع العيادة لأخذ الموعد لمقابلة الطبيب، والذي يجب عليه قبل إجراء عملية الفحوصات أن يقر بالأمراض المزمنة المصاب بها والعمليات التي أجراها.

وأوضح أن عملية الفحوصات تشمل السمع وفحص النظر، إضافة إلى فحوصات من أقسام أخرى من أطباء مختصين، فيتم تشخيص الطيار أو المضيف وإجراء الفحوصات اللازمة له، إضافة إلى منحه العلاجات المناسبة، كما يتم مراجعة المعلومات التي تخص الطيار وساعات الطيران والمعلومات الطبية السابقة، إضافة إلى فحص المعلومات الحيوية للطيار.

60 عاماً

وقالت الدكتورة الزرعوني إنه يبدأ فحص طالب الطيران منذ دخوله للكلية للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض خطيرة، وإذا أكمل الطالب دراسته وانضم إلى أي شركة طيران فتتم عملية الفحص الدوري عليه، كما يتم إجراء الفحوصات الدورية السنوية للطيارين من 40 – 60، كما أنه في حال إصابة الطيار بظرف صحي طارئ يجب عليه المتابعة مع مفتش الطيران الصحي، ومن الممكن إيقاف رخصة الطيار وتتم متابعته عبر العيادة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة مرة أخرى، فإذا تحسنت حالته ترد له الرخصة، أما المضيفون والمضيفات فتجرى لهم الفحوصات كل 5 سنوات، لافتة إلى أنه يعمل بعيادة الطيران 4 ممرضات مختصات بالطيران ومعترف بهن من دائرة الطيران المدني، إضافة إلى 4 من مستقبلي الطيارين والمضيفين لتيسير مهامهم وإنجازها في الوقت المحدد.

فريق متخصص

وبينت الزرعوني أن أبرز الأمراض التي يصاب بها الطيارون تتمثل في نقص الحديد والربو والحساسية، كما أن تأثير الضغط الجوي في الجسم وتأثير ضغط الكابينة من الممكن أن يسبب بعض الأمراض، كما أن ساعات الطيران الطويلة تؤثر على صحة الجسم، فيتم التركيز على الجهاز الدوري والجهاز التنفسي للطيار بشكل عام من خلال فحص القلب ونقص الحديد وأمراض الكلى والجيوب الأنفية والسمع والنظر.

شراكة

أكدت فاطمة المناعي مديرة عيادة الطيران بالمستشفى أن العمل بدأ بالعيادة في العام 2015 بطبيب واحد وبشراكة مع العربية للطيران بالشارقة ومن ثم البدء في عملية فحص الطيارين والمضيفين، ثم عقد مع أكاديمية الهرايزون في العين وكذلك مع أكاديمية الفجيرة للطيران، مبينة أن مستشفى الجامعة بالشارقة يحوي عيادة مستقلة لطب الطيران والتي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

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