شرطة دبي تكرّم الشركاء المساهمين في إنجاح البرامج المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور العقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، ونائبه المقدم سعيد حمدان عبدالله بن دلموك الفلاسي، كلاً من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية بيت الخير، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لمساهمتهم في إنجاح البرامج المجتمعية لشرطة دبي.

برامج

وأشاد اللواء بن ثاني بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات الخيرية في الإمارة، والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح البرامج المجتمعية، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون الدائم مع تلك الجهات الخيرية وتعزيز التعاون المشترك معهم، خصوصاً في المشاريع والمبادرات الإنسانية، تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع وتوفير بيئة آمنة مرنة.

وثمّن اللواء بن ثاني الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وجمعية بيت الخير، من خلال تقديم المساعدات إلى أفراد المجتمع وتنفيذ المشاريع المختلفة، والتي تساهم في تقديم الخدمات إلى أفراد المجتمع على مستوى الدولة وعلى المستوى العالمي.

من جانبهم، توجه المكرمون بالشكر إلى شرطة دبي، مؤكدين حرصهم على تسخير كل إمكانياتهم لدعم جهود شرطة دبي في مختلف البرامج المجتمعية والتوعية.

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