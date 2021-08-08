65 ألف مستفيد من برامج شرطة رأس الخيمة التوعوية في النصف الأول

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أنجز قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، خطته التوعوية التي استهدفت نحو 65,493 مستفيداً من مختلف شرائح المجتمع الداخلي والخارجي، وذلك في إطار برنامجه السنوي، الذي شمل محاضرات افتراضية، وحملات ميدانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، الهادفة لتقديم التوعية والإرشاد اللازمين للمحافظة على مجتمع آمن وسعيد.

وقال المقدم عبد الله عبد الرحمن الزعابي رئيس قسم توعية المجتمع، إن القسم نفذ 7 حملات توعية، استفاد منها نحو 17,297 مستفيداً، فيما نظّم نحو 268 محاضرة توعوية، استفاد منها نحو 28,758 مستفيداً من الجمهور الداخلي والخارجي، في إطار برنامج توعوي شامل ومتكامل، استهدف تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق الرضا والسعادة للجمهور، نحو الخدمات المقدمة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وأكد المقدم الزعابي، حرص القسم على تعزيز التوعية المجتمعية مع مختلف شرائح المجتمع، وكافة مؤسساته وجهاته الحكومية والخاصة، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد السلوكيات المخالفة للقانون.

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