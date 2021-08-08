عبدالملك القاسمي يشيد بجهود صانع الأمل أحمد الفلاسي

المصدر: (رأس الخيمة ـ البيان)

أشاد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجهود صانع الأمل العربي أحمد محمد النزر الفلاسي ومؤسسته للمبادرات الإنسانية، مؤكدا أن شعب الإمارات جبل على روح وقيم التطوع منذ القدم ما عزز تماسك المجتمع ونهضته لتتواصل إبداعاته الإنسانية بروح العمل المؤسسي المنظم بإشراف الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال استقباله الفلاسي الحائز على لقب صانع الأمل العربي لعام 2020 والذي قدم شرحاً عن جهوده ومؤسسته في في القارة الأفريقية. وأثنى القاسمي على جهود القيادة والمؤسسات الخيرية والتطوعية في تشجيع الشباب على العمل التطوعي ما عزز ظهور المؤسسات الأهلية الشخصية التطوعية التي تستلهم أفكار الأسر في صنع التطوع ما يصنع التغير الإيجابي نحو الأفضل للمجتمعات المحتاجة.

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