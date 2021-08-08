شرطة عجمان تكرّم متعاوناً لإسهامه في تعزيز أمن الطرق

المصدر: (عجمان - البيان)

كرّمت شرطة عجمان متعاوناً من الجمهور لإسهامه في تعزيز السلامة على الطريق من خلال الإبلاغ عن سائق هرب من موقع الحادث، وذلك ضمن إطار السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة بتعزيز أمن الطرق.وسلم المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات شهادة تقدير وهدية إلى راشد بن خالد المعلا، مشيداً بتعاونه الإيجابي مع شرطة عجمان في تعزيز أمن الطرق من خلال إحساسه بالمسؤولية تجاه أمن المجتمع وسلامة أفراده في إبلاغه عن سائق تسبب بحادث مروري في أحد الأنفاق على شارع الشيخ محمد بن زايد ولاذ بالفرار، مساهماً في التمكن من الوصول إلى المتسبب وضبطه، مشيراً إلى أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تكريم المتعاونين، تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

من جانبه، تقدم راشد بن خالد المعلا بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكداً أن ما قام به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه من يفني وقته وجهده لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع، متمنياً لشرطة عجمان وقائدها دوام التوفيق والسداد والتميز.

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