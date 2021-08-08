«كهرباء دبي» تنظم جلسة افتراضية لتشجيع موظفيها على المشاركة في «تمويل الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، جلسة توعوية افتراضية، لتعريف موظفيها حول «برنامج تمويل الابتكار»، الذي أطلقته الهيئة لدعم موظفيها، وحثهم على الابتكار في مختلف المجالات.

واطلع المشاركون في الجلسة، على معايير البرنامج، وكيفية المشاركة فيه، لتقديم أفكارهم المبتكرة، إضافة إلى قصص النجاح المحققة حتى الآن من خلال البرنامج.

اهتمام

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تترجم اهتمامها بتشجيع الإبداع والابتكار بين موظفيها، وكافة أفراد المجتمع، إلى مبادرات وبرامج ومشروعات، تضمن مشاركتهم الفاعلة في استشراف وصناعة مستقبل مستدام. وتعتمد الهيئة على الابتكار، بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي، وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة، أفضل دولة في العالم.

وأضاف معالي الطاير: «انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، تتيح الهيئة الفرصة أمام موظفيها وجميع سكان دبي ومحبيها حول العالم، تقديم الأفكار المبتكرة والملاحظات والمقترحات التطويرية، التي تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأسرع تطوراً في العالم، وتضمن استمرار التطوير والتحسين في الهيئة، وتحقيق خططها التنموية، وتعزيز مسيرة تميزها وريادتها، بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم، وأكثرها تميزاً في جميع المجالات. وتوظف الهيئة الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطور باستمرار بنيتها التحتية التقنية والرقمية، لدعم مبادرة دبي 10X، للانتقال بإمارة دبي نحو ريادة المستقبل، وأن تسبق مدن العالم بعشر سنوات، عبر الابتكار الحكومي، وتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً، مستدامة ومبتكرة».

دعم

ويدعم «برنامج تمويل الابتكار»، الأفكار المبتكرة لموظفي الهيئة في جميع القطاعات، ويتيح لهم المجال لتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية، وتطبيقها بشكل عملي. وقد اعتمدت الهيئة حتى الآن، 21 فكرة، تم تقديمها عبر البرنامج، وجرى تطبيق 13 فكرة، منها «الخزائن الذكية» و«أنابيب مرزاب» و«الروبوت المفتش». ويُضاف البرنامج إلى منصة «أفكاري» الإلكترونية الداخلية، التي تهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتشكل مخزوناً مركزياً لإدارة الابتكار في الهيئة. وقد اعتمدت الهيئة خلال عام 2020، أكثر من 1500 فكرة، قدمها موظفوها ومتعاملوها، وذلك من بين الأفكار والمقترحات التي تلقتها عبر قنوات شملت منصة «أفكاري»، وبرنامج مجلس محمد بن راشد الذكي، وبوابة الاقتراحات الموحدة لحكومة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز