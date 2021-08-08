تعاونية الاتحاد تخصص 20 مليون درهم لحملة العودة للمدارس

المصدر: دبي - البيان

أطلقت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة، حملتها السنوية «العودة للمدارس» الترويجية، تزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، إذ خصصت 20 مليون درهم للحملة، التي تبدأ اليوم الأحد، وتستمر حتى الثامن عشر الجاري، بنسبة خصم تصل إلى 65 %، على أكثر من 20 ألف منتج وسلعة، وذلك كجزء من حزمة المبادرات التي تطلقها التعاونية لعملائها في مختلف المناسبات، على مدار العام.

وأكد مجر الدين خان مدير قطاع الشؤون التجارية في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية تضع ضمن أهدافها السنوية، إطلاق المبادرات المجتمعية لإسعاد المستهلكين، وتلبية متطلباتهم، وتوفير منتجات بجودة عالية، وبأسعار تنافسية لهم، لدعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية، على اختلاف شرائحها، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن حملة «العودة إلى المدارس» السنوية، تدل على مدى التزام التعاونية بتعزيز وتطوير تجربة عملائها في التسوق، في جميع فروعها المنتشرة في مختلف مناطق دبي.

ولفت إلى أن حملة العودة للمدارس هذا العام، استثنائية، كونها توفر سلعاً للطلبة مبتكرة، تتواكب مع متطلبات العمليات التعليمية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، إذ شملت 20 ألف سلعة ومنتج يحتاجها جميع المستفيدين من العملية التعليمية، وذلك للارتقاء المتواصل بمستوى الخيارات التي تقدمها التعاونية للمستهلكين، خاصة الطلبة والمعلمين والمدارس.

وتابع: تنطلق الحملة في جميع فروع التعاونية، البالغة 23 فرعاً، والمنتشرة في مختلف مناطق دبي، من 8 أغسطس حتى 18 أغسطس الجاري، تزامناً مع عودة الطلبة للمدارس، وتشمل خصومات تصل لغاية 65 %، مشيراً إلى أن التعاونية رصدت للحملة 20 مليون درهم، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع، وبما يصب في مصلحة المستهلك.

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