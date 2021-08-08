كهرباء الشارقة تدرّب 68 طالباً جامعياً خلال النصف الأول

المصدر: (الشارقة - البيان)

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة عن بُعد لـ68 طالباً وطالبة من الجامعات المحلية المختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي لتدريبهم على أحدث نظم العمل الفنية والإدارية وتشغيل محطات إنتاج توزيع الكهرباء وتحلية المياه وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكدت بدور سيف الناخي رئيس قسم التدريب أن الهيئة تدعم برامج تدريب الطلبة والطالبات وتضع جميع إمكانياتها ومشروعاتها في خدمة تدريبهم للمساهمة في توفير الكفاءات والمهارات الفنية المتخصصة والكوادر البشرية اللازمة للعمل في الهيئة وفي جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر والشركات الخاصة، حيث إن التدريب العملي في مراحل الدراسة مهم للطلاب لأنه يسمح لهم بالاطلاع على أرض الواقع على أنظمة العمل الإدارية والفنية والتشغيل والمحولات وإجراءات الأمن والسلامة والمعدات الموجودة في المشاريع المختلفة.

وأوضحت أن التركيز على تنمية وتدريب الكفاءات يعد واحداً من البنود المهمة في تحقيق التطوير وتحقيق الإنجازات التي تنشدها الهيئة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل على تطوير الكوادر البشرية المواطنة حتى تكون قادرة على مواكبة التطوير والتحول الذكي في تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أن برامج تدريب الطلاب والطالبات التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد منها 68 من طلاب وطالبات جامعات الشارقة وخليفة وكليات التقنية العليا وعلوم الصحة والبيئة، وتضمنت شرحاً تفصيلياً عن بُعد لمحطات الإنتاج والتوزيع والمعدات الكهربائية الموجودة بداخلها وأنواع المحولات ومفاتيح الجهد العالي وطريقة عملها، بالإضافة إلى أنواع أجهزة الوقاية المختلفة وطريقة عملها، وأجهزة التحكم والإنذار المتطورة الموجودة بالمحطات. ويتم تدريبهم على أحدث التطورات التقنية الموجود بالمحطات.

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