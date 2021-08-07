«الهوية والجنسية» تبدأ إصدار النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر صفحتها على «إنستغرام»، عن إطلاق النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية، والبدء بإصدارها للمتعاملين، وذلك ضمن مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقة الهوية الوطنية.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، أن الهيئة ستبدأ طباعة البطاقة الجديدة لمختلف المتعاملين ضمن المرحلة الحالية بعد اختتام المرحلة الأولى المتعلقة باستخدام النسخة الإلكترونية.

وأشار إلى أن المستفيدين في المرحلة الحالية من الإصدار الجديد فئات المجتمع ممن انتهت صلاحية بطاقاتهم الحالية وطلبات بدل الفاقد أو التالف.

ونوه بأفضلية استخدام البطاقة السارية إلى حين انتهاء تاريخ صلاحيتها والاستفادة من الشكل المطور للبطاقة عند التجديد.

وأوضح الخييلي أن إصدار الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية يأتي في إطار تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير منظومة وجودة البيانات السكانية، ورفدها بمنظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الهوية الشخصية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

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