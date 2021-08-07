رسالة من خليفة إلى قيس سعيد لتعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سلَّم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال استقبال الرئيس التونسي له، اليوم، في قصر قرطاج، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التونسية.

ونقل معاليه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة دولة الإمارات، إلى الرئيس سعيّد.

وأكّد معاليه، خلال اللقاء، العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية الشقيقة، والتضامن مع الشعب التونسي الشقيق في هذه المرحلة الاستثنائية، معرباً عن تطلّع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية التونسية في المرحلة المقبلة.

كما أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أنّ دولة الإمارات تقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، موضحاً أنّ كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي يعدّ أمراً سيادياً.

وشدّد على أنّ تونس قادرة على تجاوز استحقاقات هذه المرحلة بأبعادها الاقتصادية والصحية والمؤسسية بكل نجاح، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

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