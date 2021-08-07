"دبي الدولية للقرآن الكريم" تحتفي بإنجاز طباعة وتوزيع مصحف الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

استضافت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الاحتفال بإنجاز كتابة وطباعة ومراجعة وتوزيع الطبعة الأولى من مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والبدء بتوزيعه والذي أقيم بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجان العاملة في إنجاز وطباعة المصحف.

وعبر المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رئيس اللجنة العليا لمصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لجميع الجهود التى بذلت لإنجاز كتابة وطباعة ومراجعة وتوزيع الطبعة الأولى من مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأثنى المستشار إبراهيم محمد بوملحه على اللجنان العاملة للجهد الكبير الذي بذلوه لإنجاز عمل من أعظم وأجل وأبرك الأعمال ألا وهو إنجاز مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وقال، "المصحف الذي تشرفنا جميعاً بعقده الثمين الذي أهداه لنا صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عندما كلف سموه جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بإنجاز هذا المصحف على إثر تكريم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بجائزة شخصية العام الإسلامية، حيث أمر سموه في هذه المناسبة الكريمة بكتابة وطباعة هذا المصحف وإسناد العمل للجائزة من الإشراف على كتابته وطباعته وتوزيعه ومن لحظتها بدأت الجهود الطيبة حثيثة من خلال اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المشرفة على هذا العمل حيث قامت باختيار أساتذة مختصين في الخط العربي لاختيار الخطاط الذي سيقوم بهذا العمل وذلك لمدى معرفتهم في هذا الجانب وتخصصهم فيه وقد رشحوا لذلك أمهر الخطاطين من أصحاب الجمال والتميزفي هذا الفن الإبداعي، كما تم اختيار المزخرف الذي سيطلع بمهمة الزخرفة ذات الذوق والإبداع والتميز، ولقد توفقت اللجنة المشرفة بحسن اختيار أعضاء اللجنة الشرعية التي تولت مهمة التدقيق على كتابة المصحف، فاختارت لذلك علماء أفاضل في القراءات والرسم حيث بذلوا جهدا كبيراً وأداءً متميزاً يقدرون ويشكرون عليه كما لاننسى العلماء الأفاضل أعضاء لجنة المراجعة النهائية أثناء وبعد طباعة المصحف للتأكد من سلامة الطباعة ودقتها".

بعدها قام المستشار بوملحه بتكريم أعضاء اللجان الإدارية والشرعية والمساهمون في إنجاز كتابة وطباعة ومراجعة وتوزيع المصحف.

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