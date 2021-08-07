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    خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات في الإمارات

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لكافة الجنسيات في الإمارات.

    وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار التأشيرة السياحية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .

    خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات

    - الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  www.ica.gov.ae .

    - اختيار القنوات الذكية.

    - تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حسابك الشخصي.

    - اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.. خريطة الخدمات.. الإدارة (الإمارة) - الخدمة الرئيسية (التأشيرة) - الخدمة (عدة سفرات) - الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات) - نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية).

    - تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - المسودات المرتبطة - مراجعة الطلب - الرسوم.

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