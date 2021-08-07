الإمارات الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في فحوصات «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

عززت دولة الإمارات مكانتها ضمن صدارة دول العالم من حيث عدد فحوصات «كوفيد 19» بالمقارنة مع عدد السكان، كما احتلت المركز الأول إقليمياً في هذا المجال، بفارق كبير عن كافة دول المنطقة، وهو ما يجسد فاعلية استراتيجية الدولة لاحتواء الجائحة، ورصد أي حالات إصابة بشكل مبكر.

وكشفت إحصاءات موقع «وورلد ميتر»، الذي يرصد تطورات الإحصاءات الخاصة بجائحة «كورونا» عالمياً، أن إجمالي عدد الفحوصات في دولة الإمارات بلغ 76.34 مليون فحص، أو ما يعادل 6.72 ملايين فحص لكل مليون نسمة، لتحتل بذلك المركز الرابع عالمياً في معدل الفحوصات بالمقارنة مع عدد السكان (بين الدول التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة)، بعد الدنمارك وقبرص والنمسا.

وتقدمت الإمارات في هذا المجال على الدول الرئيسة كافة، حيث بلغ معدل الفحوصات بالمقارنة مع عدد السكان في بريطانيا 3.65 ملايين فحص لكل مليون نسمة، وفي أمريكا 1.62 مليون، فرنسا 1.64، وهونغ كونغ 2.82 مليون فحص لكل مليون نسمة.

كما جاءت الإمارات في مركز الصدارة إقليمياً في عدد فحوصات «كورونا» بفارق كبير عن دول المنطقة، حيث بلغت النسبة في البحرين، التي حلت في المركز الثاني إقليمياً، 3.12 ملايين فحص لكل مليون نسمة، وتلتها قطر بـ 842 ألف فحص لكل مليون نسمة، ثم الكويت في المركز الثالث، 799 ألف فحص لكل مليون نسمة، وتلتها السعودية في المركز الرابع بـ724 ألف فحص لكل مليون نسمة، وسلطنة عمان التي سجّلت 295 ألف فحص لكل مليون نسمة.

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