إطلاق برنامج الجينوم الإماراتي للمواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، عن إطلاق برنامج الجينوم الإماراتي، ويمكن لجميع مواطني الدولة من مختلف الفئات العمرية المشاركة في البرنامج، من خلال توفير عينة دم أو مسحة باطن الخد في أحد مراكز جمع العينات الـ 19 المنتشرة في أبوظبي، للمساهمة في بناء مستقبل صحي أفضل لدولة الإمارات.

ويهدف البرنامج إلى وضع خارطة الجينوم المرجعي للمواطنين عن طريق دراسة التسلسل الجيني الكامل بأحدث التقنيات، وتوفير قاعدة بيانات وراثية للاستفادة منها في المجال الطبي والتشخيصي، بهدف تقديم خدمة علاجية متميزة للمواطنين.

وسيثري تحليل الجينوم البيانات الصحية الحالية، من خلال نتائج الجينات المرجعية المحددة للمواطنين ودفع الاكتشافات العلمية على نطاق واسع، كما يهدف لتطوير الخدمة الصحية في الدولة، حيث إن معرفة التسلسل الجيني سيساعد العلماء والأطباء لوضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع بناءً على نتائج التحليل الجيني.

ومن المتوقع أن يحقق البرنامج إنجازات مهمة وجديدة في قطاع الرعاية الصحية، وإضافة متميزة لبرنامج الجينوم البشري العالمي، والذي بدوره سيدفع بموجة الابتكار والتعليم والاستثمار في دولة الإمارات، خاصة في مجال الجينوم والمعلومات الحيوية، والرعاية الصحية والطب الدقيق، والبحوث والتطوير.

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