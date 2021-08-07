الشرطة المجتمعية في الشارقة تكرّم مقيماً لأمانته

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم المقدم أحمد المري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية ‏بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبحضور النقيب محمد الشامسي، مدير فرع الدوريات المجتمعية، راتيش تاتكابان،(مقيم)، وذلك تقديراً لأمانته، وعثوره على مبلغ، وأقدم على تسليمه لدوريات الشرطة المجتمعية المتواجدة في منطقة النهدة بإمارة الشارقة.

شراكة

وأكد المقدم أحمد المري أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة الشارقة وأفراد المجتمع، وبث الخصال الحميدة، وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان، مشيداً بدور المكرم ومساهمته عبر تعاونه مع الأجهزة الأمنية ارتقاءً بسمعة دولة الإمارات.

من جانبه، أعرب راتيش أن هذا التكريم يعتبر بمثابة وسام فخر يعتز به، مقدماً شكره لشرطة الشارقة على جهودها في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

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